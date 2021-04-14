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14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе на территории детского сада произошел пожар. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
13 апреля в 15.37 в МЧС поступило сообщение о загорании сухой растительности и хозяйственных построек на территории ГУО "Задорьевский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Логойского района" в агрогородке Задорье по ул. Школьной, 1. В результате пожара уничтожена одна и повреждены две хозяйственные постройки, а также гараж.
Основное здание учебно-педагогического комплекса не повреждено. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-