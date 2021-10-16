16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе от отравления контрафактным алкоголем умерли супруги. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"9 октября в городском поселке Плещеницы Логойского района 53-летний мужчина и его 50-летняя жена употребили контрафактный алкоголь, приобретенный у малознакомых лиц. После чего с отравлением были доставлены в больницу, где на следующий день скончались. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - рассказал в УВД.

Оперативники установили лиц, причастных к продаже спиртного, содержащего в своем составе метиловый спирт. Задержанные признались, что, узнав о смерти супругов после употребления коньячного спирта, испугались и выкинули остатки алкоголя. Прибыв на место, указанное подозреваемыми, правоохранители нашли только коробку. Спиртное в канистрах уже кто-то забрал.

В связи с этим милиция просит граждан, нашедших возле Логойска четыре непрозрачные канистры по 5 л со спиртосодержащей жидкостью темно-коричневого цвета, передать их в Логойский РОВД или любое другое подразделение милиции. Также правоохранители напоминают не приобретать контрафактный алкоголь у сторонних лиц - его употребление может привести к смерти.-0-