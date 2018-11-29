В Логойском районе по подозрению в серии вымогательств задержаны два уголовных авторитета

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники десятого управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД совместно с коллегами из отделения уголовного розыска Логойского РОВД установили причастность двух ранее неоднократно судимых неработающих мужчин к серии вымогательств. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

По информации ГУБОПиК, фигуранты имеют репутацию уголовных авторитетов и тесные связи с представителями криминального мира страны. "Мужчина, 1970 года рождения, действовал в одиночку, иногда привлекал подельника, 1980 года рождения. Под предлогом неисполнения существующих, но чаще выдуманных долговых обязательств они запугивали потерпевших, угрожали им и избивали. Чтобы люди охотнее расставались с деньгами, в ход шли "убедительные доводы" - нож, молоток, топор. Требуемые суммы варьировались от Br120 до Br500. Как правило, жертвами криминального дуэта становились жители Логойского района с уголовным прошлым", - рассказали в МВД.

Подозреваемые задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. Логойский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК Беларуси (вымогательство). "Сейчас оперативники выясняют, причастны ли мужчины к совершению других аналогичных преступлений и другой противоправной деятельности. Не исключено, что стражам порядка станет известно о большем числе пострадавших, поскольку граждане стали обращаться в милицию с заявлениями о вымогательстве только после задержания подозреваемых", - отметили в МВД.-0-