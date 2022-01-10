10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе водитель въехал в бетонную водосточную трубу, он скончался в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"7 января около 20.40 на 39-м км автодороги М3 Минск - Витебск в Логойском районе водитель 1960 года рождения, двигаясь на автомобиле "Ауди А6" в направлении Витебска, не справился с управлением, допустил занос автомашины, съехал в кювет и совершил наезд на бетонную водосточную трубу", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы.-0-