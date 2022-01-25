В Лунинецком районе легковушка врезалась в дерево, погиб пассажир

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в ДТП один человек погиб и двое травмированы. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает МВД Беларуси, передает БЕЛТА.

Сегодня около 17.10 в деревне Сосновка 20-летний водитель за рулем автомобиля Audi на закруглении дороги, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где врезался в придорожное дерево.

Водитель и 23-летний пассажир, находившийся на переднем пассажирском сидении, с травмами госпитализированы. 37-летний пассажир скончался в больнице.-0-