В Лунинецком районе пьяный бесправник на мотоцикле врезался в легковушку

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе пьяный мотоциклист столкнулся с легковушкой - пострадал пассажир. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 28 августа около 1.50 на местной автодороге в Лунинецком районе. 32-летний житель Микашевичей, не имея права управления транспортными средствами категории А и находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле), двигался на мотоцикле "Ява-350" без включенного света. По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Рено Логан" под управлением 26-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

Установлено, что мотоциклист и его пассажир передвигались без мотошлемов. В результате ДТП 24-летний пассажир мотоцикла с травмами госпитализирован.-0-