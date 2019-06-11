В Лунинецком районе утонул пятилетний мальчик

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в водоеме возле школы в Микашевичах утонул пятилетний мальчик, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Информация о пропаже ребенка поступила в Лунинецкий РОВД вечером 10 июня. Следственно-оперативная группа установила, что в этот день мать ребенка вместе со знакомыми была дома у одного из них. "Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина ушла к себе спать, оставив ребенка под присмотром своей двоюродной сестры. Родственница вместе с двумя подругами пошли к водоему и взяли мальчика. При этом женщины не контролировали местонахождение ребенка, в результате чего он пропал из поля зрения", - сказал Дмитрий Иванюк. Примерно в 20.40 тело мальчика обнаружил в водоеме участковый инспектор милиции.

Официальный представитель УСК напомнил о еще одном трагическом случае - уже в Кобринском районе. Здесь 9 июня на озере у деревни Каташи утонул шестилетний мальчик. У воды он отдыхал с семьей. В какой-то момент ребенок пропал из виду. Взрослые обратились за помощью к спасателям, которые обнаружили тело мальчика на дне водоема. Проведенные спасателями и бригадой скорой медицинской помощи реанимационные мероприятия положительного результата не принесли.

"По указанным фактам соответствующими территориальными следственными подразделениями проводятся проверки, в ходе которых устанавливаются все обстоятельства происшествий, а также причины и условия, им способствовавшие", - отметил Дмитрий Иванюк.

Следователи призывают родителей не оставлять детей без присмотра и быть для них примером безопасного поведения во время отдыха у воды. Купаться дети должны только на огороженных для них участках водоемов с кругами и нарукавниками.-0-