В Днепре обнаружили тело сбежавшего из больницы жителя Шклова

10 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Шклове 8 июня в районе улицы Днепровской в реке обнаружили тело мужчины, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев.

Местные жители увидели тело в Днепре и позвонили в РОВД. Из воды погибшего извлекли в 14.00 сотрудники Шкловской спасательной станции. Им оказался 62-летний мужчина. После попытки суицида он проходил лечение в райбольнице и самовольно покинул учреждение здравоохранения.

По факту гибели Шкловский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-