Двое мужчин попытались перейти Неман вброд и провалились в яму: выплыть смог лишь один

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе мужчина утонул при попытке перейти Неман. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В минувшие выходные в Гродненской области произошло несколько инцидентов на воде. Двое мужчин вечером 9 июня пытались перейти Неман неподалеку от деревни Зачепичи и попали в яму. Выбраться из нее вплавь смог лишь один. Второй мужчина - 41-летний житель Щучина - ушел под воду и не вынырнул. Его тело продолжают искать службы спасения.

Еще одно происшествие на воде произошло в Волковысском районе. Около 10 часов 9 июня в пруду рядом с поселком Красносельский родственники обнаружили без признаков жизни 58-летнего мужчину.

Вечером 8 июня в озере Белое Сморгонского района утонул 52-летний местный житель. Попытки родственников его спасти результата не принесли. Следователи выяснили, что незадолго до трагедии мужчина употреблял спиртное.

Как отметил Сергей Шершеневич, для установления обстоятельств гибели людей следователи проводят проверки. Опрашиваются очевидцы. "Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области приступили к установлению точных причин смерти людей", - добавил он. По окончании проверок будут приняты процессуальные решения.-0-