В Лунинце легковушка сбила пенсионера на переходе

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце водитель легковушки сбил на пешеходном переходе пенсионера. Возбуждено уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Авария случилась 29 декабря около 9 утра. За рулем автомобиля "Мерседес" был 75-летний житель Лунинецкого района. Проезжая по ул.Красная, он сбил 68-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионер получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили подозреваемого. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.-0-