В Лунинце убийцу родного деда приговорили к 9 годам колонии

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце сегодня огласили приговор 19-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве родного деда, сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор района Сергей Горошко.

Суд признал молодого человека виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Трагедия в райцентре произошла в ночь на 25 октября прошлого года. Как установлено в процессе предварительного следствия, молодой человек пришел домой нетрезвым, слушал громкую музыку. Дед сделал ему замечание, между ними вспыхнула ссора. Внук не менее пяти раз ударил родственника ножом. Кроме того, он нанес не менее трех ударов неустановленным предметом по различным частям тела потерпевшего. В целом парень причинил деду не менее 11 тяжких телесных повреждений. От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте.

На момент преступления обвиняемому было 18 лет. Молодой человек проживал с дедушкой и бабушкой. Они заменили ему отца и мать, которых лишили родительских прав практически сразу после его рождения.

На суде свою вину парень признал частично, заявив, что не хотел лишать жизни родственника.-0-