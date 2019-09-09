В Малорите легковушка сбила восьмилетнего велосипедиста

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малорите 8 сентября водитель на "Фольксваген-Шаране" сбил восьмилетнего велосипедиста. Такая информация размещена на сайте УВД Брестского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, ДТП произошло около 18.15. За рулем легковушки был 61-летний брестчанин. На ул. Кобринской он совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который пересекал на велосипеде проезжую часть вне пешеходного перехода. "В результате аварии ребенок с травмами госпитализирован в Малоритскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка", - проинформировали в УВД.

Фото УВД Брестского облисполкома

Еще одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло 8 сентября в Брестском районе около 22.00 на автодороге Н133 Брест - Радваничи - Старое Село - Гайковка. "Ауди 80", за рулем которой был 35-летний брестчанин, сбил возле остановки общественного транспорта 14-летнюю девочку. "При наличии пешеходной дорожки слева девочка шла по правому краю проезжей части в попутном направлении, при этом не была обозначена световозвращающими элементами", - отметили в УВД. В результате происшествия девочка с травмами госпитализирована в Брестскую детскую областную больницу.-0-