В Малорите ребенок упал с эстакады для проверки автомобилей

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования четырехлетнего ребенка в Малорите, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Днем 18 марта мальчик вместе с отцом пришел на частное предприятие, где работает мужчина. Пока отец занимался разгрузкой стройматериалов, ребенок зашел на неогороженную территорию находящегося по соседству автосервиса и поднялся на металлическую эстакаду для проверки автомобилей. Потеряв равновесие, мальчик упал с высоты более 2 м. С травмами его госпитализировали.

По этому факту следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-