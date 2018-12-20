20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автобус без пассажиров врезался в столб, водитель госпитализирован. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария с автобусом 153-го маршрута произошла сегодня около 7.30 в районе пересечения ул.Шафарнянской и ул.Городецкой. "Автобус ехал по ул.Шафарнянской со стороны пр.Независимости в сторону ул.Гинтовта и врезался в осветительную мачту у остановки. Для оказания медицинской помощи водитель автобуса доставлен в медучреждение", - проинформировали в ГАИ.

В салоне автобуса людей не было. Водитель плохо себя почувствовал и предварительно высадил пассажиров на остановочном пункте "Парк Уручье". После он направился на диспетчерскую станцию "Уручье-4" для последующего снятия с маршрута.

Была повреждена контактная сеть, троллейбусы № 2, 37, 42 около часа не ходили в направлении ул.Гинтовта.-0-