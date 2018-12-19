В Минске учебный автомобиль врезался в легковушку и вылетел с дороги

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске "Фольксваген", обозначенный опознавательным знаком "Учебное транспортное средство", врезался в легковушку и вылетел с дороги, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня около часу дня. Водитель "Фольксвагена" ехал по проспекту Дзержинского. При подъезде к перекрестку с улицы Уманская он въехал в стоящий на красный сигнал светофора автомобиль "Хонда". От удара "Фольксваген" отбросило за пределы проезжей части, рассказали в ГАИ.

Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу для осмотра и обследования. Проводится проверка, в том числе выясняется вопрос, использовался ли "Фольксваген" для обучения на момент ДТП.-0-

Фото из Telegram ГАИ Минска