В Минске учебный автомобиль врезался в легковушку и вылетел с дороги

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске "Фольксваген", обозначенный опознавательным знаком "Учебное транспортное средство", врезался в легковушку и вылетел с дороги, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло сегодня около часу дня. Водитель "Фольксвагена" ехал по проспекту Дзержинского. При подъезде к перекрестку с улицы Уманская он въехал в стоящий на красный сигнал светофора автомобиль "Хонда". От удара "Фольксваген" отбросило за пределы проезжей части, рассказали в ГАИ.
Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу для осмотра и обследования. Проводится проверка, в том числе выясняется вопрос, использовался ли "Фольксваген" для обучения на момент ДТП.-0-
Фото из Telegram ГАИ Минска
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