9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль такси сбил ребенка, который спускался с горки на санках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля "Рено", двигаясь по ул. Таежной со стороны дома №82 по ул. Солтыса в направлении дома №189 по ул. Солтыса, совершил наезд на ребенка 2016 года рождения, который спускался с горки на санках-ледянках", - рассказали в ГАИ.

Мальчик госпитализирован - у него предварительно диагностировали ЧМТ легкой степени. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Госавтоинспекция акцентирует внимание родителей на необходимость постоянного контроля за детьми. "Чтобы забава не завершилась трагедией, взрослым нужно обязательно убедиться в том, что их дети катаются на безопасных склонах. Сопроводить ребенка на прогулку. Для предотвращения ДТП следует выбирать горки, расположенные на закрытых для транспорта территориях - школьных дворах, парках, детских площадках. Если взрослые или дети сами будут сооружать горки для катания, то необходимо исключить возможность съезда катающихся под колеса автомобилей", - добавили в ГАИ.-0-