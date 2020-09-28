В Минске автомобиль врезался в осветительную мачту - пострадала подросток

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль врезался в осветительную мачту, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, около 5.20 водитель автомобиля Volkswagen двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Калиновского в направлении улицы Сурганова, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень и осветительную мачту. В результате ДТП пострадала подросток 2004 года рождения, которая была доставлена в медучреждение.

Водитель автомобиля с места происшествия скрылся, однако был установлен сотрудниками ГАИ: это оказался парень 2002 года рождения. Всего в машине в момент ДТП находились пять человек. Проводится проверка.-0-