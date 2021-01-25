25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автовор увез краденую машину на эвакуаторе. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"На большие рождественские выходные житель Минска уехал на родину в Брестскую область, оставив свою "Лянчу" 1997 года выпуска припаркованной вдоль проезжей части в центре столицы. Вернувшись, не обнаружил авто на том же месте и обратился в милицию. Благодаря камерам видеонаблюдения на прилегающих улицах оперативники установили, что машина пропала на следующий день после отъезда владельца. На записи было видно, как ее увозит эвакуатор", - рассказали в МВД.

Установив водителя эвакуатора, правоохранители узнали от него адрес, куда тот отвез авто. "Этот дом в деревне уже был знаком сыщикам - два года назад они задерживали местного жителя тоже за кражу машины. Тогда он обнаружил в бардачке ключи и документы и потому перепродал ее целиком, не вызвав подозрений. За тот эпизод 48-летний мужчина отбывал наказание и освободился в минувшем августе", - отметили в ведомстве.

В этот раз оперативники застали старого знакомого по указанному адресу в гараже в процессе разборки "Лянчи". Как признался мужчина, он периодически проходил мимо авто, стоявшего несколько месяцев без движения. А потому решил, что пропажу обнаружат не сразу. Он планировал продать машину по запчастям через объявления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную повторно.-0-