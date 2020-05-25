25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске бесправник на легковушке врезался в осветительную мачту. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации водитель автомобиля Jaguar двигался по МКАД (49-й км) со стороны Долгиновского тракта в направлении Логойского тракта и около 1.30 не справился с управлением и врезался осветительную мачту. Автомобиль загорелся. Водитель 1990 года рождения доставлен в больницу. В салоне он находился один.

Установлено, что водитель неоднократно привлекался к ответственности за вождение без права управления, превышение скоростного режима, а также по ст.18.16 ч.1. КоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования).-0-