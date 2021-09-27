В Минске будут судить 8 человек за оборот и перемещение через границу психотропов и наркотиков

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района Минска направила в суд уголовное дело о незаконных обороте и перемещении через госграницу психотропов и наркотиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Перед судом предстанут шесть мужчин и две женщины в возрасте от 17 до 33 лет. Им инкриминированы незаконный с целью сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, совершенный в составе организованной группы. Одной из фигуранток - незаконное перемещение таких субстанций через Государственную границу Беларуси.

По материалам дела, организованная преступная группа занималась продажей психоактивных субстанций через интернет на территории Беларуси, в том числе Минска и Минской области. Каждый член группы выполнял отведенную ему роль, указания получал через Telegram.

Одна из обвиняемых - гражданка Российской Федерации - 6 апреля приобрела на территории России особо опасные наркотические средства и психотропные вещества, которые затем перевезла в Беларусь.

По месту жительства обвиняемых, а также в личном автотранспорте правоохранители обнаружили и изъяли более 14 кг мефедрона, более 5 кг амфетамина, более 22 тыс. таблеток, содержащих в своем составе MDMA. Также правоохранители нашли более 5 кг гашиша, не менее 330 г марихуаны и не менее 290 г кокаина.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Центрального района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений.

Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней - заключение под стражу.-0-