В Минске будут судить гражданина России за обман трех человек почти на Br140 тыс.

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 58-летнего гражданина России, которому инкриминировано мошенничество в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
Как установлено в ходе предварительного следствия, обвиняемый с 6 апреля по 1 августа 2020 года под предлогом ведения совместного бизнеса неоднократно брал деньги от двух граждан. Для введения их в заблуждение он выплачивал проценты из средств, которые ему ранее передали потерпевшие. Таким образом он завладел более Br136 тыс.
Кроме того, он с 14 января по 1 марта 2021 года под аналогичным предлогом получил от еще одного потерпевшего свыше Br2,6 тыс.
После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступлений.
Избранную ранее к фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-