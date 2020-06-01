В Минске будут судить машиниста башенного крана, по вине которого пострадал рабочий

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего столичного жителя, который обвиняется в нарушении правил безопасности строительных работ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

Несчастный случай произошел на строительном объекте "Реконструкция с реставрацией здания Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки на площади Свободы, 7". Во время предварительного расследования установлено, что обвиняемый - машинист башенного крана - 18 февраля поднимал и перемещал уложенные на поддон рулонные трубки кровельных материалов. При повороте стрелы крана поддон начал раскачиваться и ударился о стойку строительных лесов - не менее 5 рулонов гидроизоляционного материала упали с высоты около 20 м на работавшего плотника-бетонщика. Мужчина получил телесные повреждения.

Как оказалось, машинист допустил к строповке поддонов рабочих, не обученных профессии стропальщика, поднимал и перемещал груз в зоне, где находились другие работники, не поместил в специальную тару мелкоштучный груз.

После изучения материалов дела прокурор оставил без изменения примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело находилось в производстве Центрального (Минска) районного отдела Следственного комитета.-0-