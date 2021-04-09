В Минске будут судить женщину за оскорбление главы государства в Telegram

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 30-летней женщины, которая обвиняется в публичном оскорблении Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу информации прокуратуры города Минска.

Согласно материалам дела фигурантка в одном из Telegram-каналов разместила в отношении главы государства сообщения с использованием ненормативной лексики. Эта информация стала доступна неограниченному кругу пользователей интернета.

После изучения материалов дела в прокуратуре района пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.368 УК.-0-