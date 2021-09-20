В Минске бывший работник проник в кафе и похитил более Br2,8 тыс.

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками уголовного розыска Центрального РУВД Минска задержан 29-летний минчанин, который похитил из сейфа кафе деньги. Сумма ущерба составила свыше Br2,8 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В ходе разбирательства было установлено, что задержанный ранее работал шеф-поваром в столичном кафе, где и совершил хищение. Ему было достоверно известно о местонахождении сейфа, а также о том, что ключ от сейфа всегда находится в замочной скважине.

"Ночью мужчина на общественном транспорте приехал к увеселительному заведению, попал внутрь через запасной выход и спрятался там. Дождавшись, когда кафе закроют, он проник в кабинет директора и похитил из сейфа деньги. При этом мужчина принял меры конспирации - лицо скрыл под капюшоном и маской, на руки надел резиновые перчатки, чтобы не оставить следов. Похищенные деньги минчанин проиграл на ставках и на приобретение одежды и продуктов питания", - рассказали в ГУВД.

Известно, что супруга задержанного уже возместила ущерб в полном объеме. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту кражи.-0-