В Минске девушка переходила дорогу на красный свет и попала под колеса автомобиля

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием пешехода произошло на Долгиновском тракте в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Анастасии Цыбиной, сегодня около 9.20 водитель автомобиля "Фольксваген" двигался по Долгиновскому тракту со стороны улицы Орловской в направлении переулка Червякова. Вблизи дома №50 он наехал на девушку 2003 года рождения, которая пересекала проезжую часть вблизи регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. Девушка доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что пересекать проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора, при этом перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в своей безопасности.-0-