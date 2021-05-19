В Минске девушка получила ожоги из-за вспыхнувшего на сковороде масла

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 19-летняя девушка получила ожоги из-за вспыхнувшего на сковороде масла, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел 18 мая в десятиэтажном жилом доме по ул. Янки Брыля. В 20.53 в МЧС поступило сообщение о задымлении в квартире на 9-м этаже. Девушка на кухне готовила пищу на электрической плите и при добавлении воды в сковороду с раскаленным растительным маслом оно вспыхнуло без последующего горения.

В результате находившаяся в гостях у хозяина девушка получила ожоги II-III степени и госпитализирована. Повреждены оконное остекление в комнате и натяжной потолок в кухне на площади 9 кв.м.-0-

Фото МЧС