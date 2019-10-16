В Минске девушка украла у случайного знакомого $1,1 тыс. для переезда за границу

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске правоохранители задержали неработающую 20-летнюю жительницу Кобрина, которая украла деньги у нового знакомого, чтобы затем уехать со своим молодым человеком за границу, сообщила БЕЛТА сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

"Потерпевший рассказал оперативникам, что накануне совершения кражи познакомился с двумя девушками в одном из столичных баров. После непродолжительной беседы 32-летний молодой человек пригласил новых знакомых к себе домой. Спустя некоторое время одна из подруг уехала, - рассказала Дарья Бабок. - Вторая же в то время, пока хозяин жилища провожал ее подругу, украла из оставленного без присмотра кошелька порядка $1,1 тыс. Во время разбирательства 20-летняя девушка рассказала оперативникам, что деньги ей понадобились для того, чтобы уехать со своим молодым человеком на постоянное место жительства в другую страну".

В настоящее время материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки действиям фигурантки, которой грозит наказание по ч.1 ст.205 УК в виде общественных работ или штрафа, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы до трех лет.-0-