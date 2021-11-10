10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске две школьницы распространяли наркотики, возбуждены уголовные дела. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Столичный наркоконтроль задержал 17-летнюю минчанку, когда она собиралась делать закладки с альфа-PVP. При себе старшеклассница хранила семь свертков с особо опасным психотропным веществом, а дома еще 15 кульков с товаром, фасовочные пакеты, изоленту и приспособления для употребления наркотиков. Общий вес изъятого составил 22 г, - рассказали в ГУВД. - Дома у 15-летней жительницы столицы оперативники нашли один сверток с альфа-PVP, электронные весы, мобильный телефон с координатами закладок".

Задержанные знакомы между собой и успели поработать на один виртуальный наркомаркет около двух недель. Обе употребляли наркотики.

В отношении несовершеннолетних возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-