В Минске двое парней катались на электросамокате, один погиб: возбуждено уголовное дело

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску устанавливаются обстоятельства нарушения правил безопасности движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Согласно материалам уголовного дела, вечером 31 августа текущего года 20-летний молодой человек посредством мобильного приложения взял в аренду электросамокат. Проигнорировав правила пользования указанным транспортным средством, он совершил на нем поездку вместе с пассажиром, своим 20-летним знакомым, - рассказали в УСК. - Двигаясь вблизи перекрестка проспекта Независимости с улицей Филимонова, парень не справился с управлением, в результате чего молодые люди упали. Пассажир с многочисленными телесными повреждениями был доставлен в учреждение здравоохранения Минска, где 11 сентября скончался".

Следует отметить, что согласно правилам пользования электросамокатом запрещается перевозить второго человека на указанном транспортном средстве, поскольку это может привести к негативным последствиям как для него самого, так и для третьих лиц и имущества арендодателя.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.321 (нарушение правил, безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

В настоящий момент по уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, назначено проведение необходимых экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.-0-