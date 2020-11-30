30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске двоих рабочих засыпало грунтом, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 28 ноября на одном из строительных объектов в Минске при выполнении работ произошел обвал грунта. Под землей оказались двое рабочих - мужчины 42 и 50 лет. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Одного из мужчин извлекли из грунта и доставили в больницу, второй скончался на месте происшествия", - рассказали в СК.

Следователи осмотрели место происшествия. Зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели, изъята необходимая техническая документация, назначено проведение экспертных исследований.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Проводится расследование.-0-