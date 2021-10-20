20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске экскаватор протаранил грузовой фургон. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 13.00 61-летний водитель экскаватора, двигаясь по улице Володько со стороны улицы Аэродромной в направлении улицы Могилевской, при перестроении не уступил дорогу движущемуся в соседней полосе водителю автомобиля "Фиат" и столкнулся с ним", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, 4-летний пассажир автомобиля "Фиат", перевозимый в транспортном средстве без использования детского удерживающего устройства, доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

Сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска по факту произошедшего проводят проверку.

Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения. Перевозка детей должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.-0-