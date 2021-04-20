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20 апреля 2021, 14:38

В Минске "экстрасенс" приговорена к 2 годам ограничения свободы за мошенничество

Фото из архива
Фото из архива

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске "экстрасенс" приговорена к двум годам ограничения свободы за мошенничество, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.

В суде установили, что фигурантка, 27-летняя жительница Минска, общаясь в салоне красоты с потерпевшей, случайно угадала подробности ее личной жизни. Затем под предлогом наличия у нее экстрасенсорных способностей предложила "снять порчу" с золотого браслета и денег женщины. Переданное имущество она не вернула и распорядилась им по своему усмотрению.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Фрунзенского района Минска приговорил мошенницу к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

К слову, ранее она уже судима, в том числе за мошенничество.-0-

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