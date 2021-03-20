В Минске ГАИ остановила водителя в качестве понятого - тот оказался пьян

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники ГАИ остановили водителя в качестве понятого, а тот оказался пьяным, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 18 марта на 17-м км внутреннего кольца МКАД. По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, около 21.05 при оформлении ДТП инспекторы ДПС остановили водителя "Фольксвагена", чтобы привлечь его в качестве понятого. Однако выяснилось, что мужчина нетрезв. При проведении освидетельствования концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 2,49 промилле.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере 200 базовых величин (1 БВ - Br29) с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет.-0-