В Минске ищут водителя, наехавшего на перекрестке на школьницу

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ищут водителя, который 24 декабря наехал на 15-летнюю школьницу на перекрестке пр. Победителей и ул. Нарочанской, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент случился накануне утром. Девочка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора и упала, когда ее сбила машина. Не выходя из автомобиля, водитель уточнил, все ли в порядке, и уехал.

В школе о случившемся школьница рассказала учителю, который вызвал скорую помощь. У подростка обнаружили ушибы и ссадины. Сейчас сотрудники ГАИ разыскивают, предположительно, джип белого цвета. Очевидцев аварии просят позвонить по телефонам 8 (029) 603-77-17, 8 (029) 389-38- 93, 8 (017) 222-17-17 или 102.

Еще одно ДТП с наездом на ребенка могло вчера случиться по ул. Сердича, 26. Заявление в милиции о таком случае подал отец девочки. По его словам, когда дети начали движение по пешеходному переходу, водитель автомобиля "Ауди" не успел вовремя затормозить. После произошедшего уехал, но вскоре его остановили сотрудники ГАИ. Выяснилось, что контакта с автомобилем у ребенка не было. Девочка не пострадала, но испугалась. "Факт ДТП не установлен, но в действиях водителя усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.10 ст.18.14 (создание аварийной обстановки) КоАП", - отметили в ГУВД.

В Госавтоинспекции просят родителей еще раз напомнить детям, как правильно переходить проезжую часть (в том числе в условиях ограниченного обзора), какие опасности могут подстерегать на улице, как правильно действовать в сложных ситуациях и к кому обратиться за помощью. Водителям рекомендуют быть предельно внимательными при управлении автомобилем: заблаговременно снижать скорость в местах наиболее вероятного появления несовершеннолетних, а также перед нерегулируемыми пешеходными переходами.-0-