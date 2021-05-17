В Минске из-за порыва контактной сети остановились троллейбусы в сторону Кунцевщины

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в направлении Кунцевщины остановилось движение троллейбусов по нескольким маршрутам из-за повреждения контактной сети, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минсктранса".

"С 18.55 на ул.Лобанка - ул.Бурдейного в направлении Кунцевщины из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 9, 13, 25. Движение организовано: №9 по ул. Пономаренко, Бельского, Притыцкого; №25 - по ул. Железнодорожная, Уманская, Гурского, Бельского, Притыцкого; №13 - по ул.Тимошенко, Одинцова", - сказано в сообщении.

Кроме того, с 18.59 на ул.Красная, 20 в направлении Зеленого Луга из-за ДТП остановились трамваи на маршрутах № 1, 5, 6. Движение по маршрутам № 1, 6 организовано до ДС "Озеро"; №5 - до РК "З.Бядули".-0-