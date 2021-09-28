В Минске кладовщик интернет-магазина похитил товар на Br25 тыс.

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РУВД Минска задержали 27-летнего кладовщика столичного интернет-магазина, который на протяжении двух месяцев похищал товарно-материальные ценности организации. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Установлено, что с июня по август текущего года во время рабочих смен мужчина прятал похищенный товар в шкафчике для одежды, а после уносил домой. Технику реализовывал третьим лицам, вырученные деньги тратил на личные нужды. Сумма ущерба составила около Br25 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Ранее задержанный в поле зрения правоохранителей не попадал.

Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили в отношении него уголовное дело по факту кражи.-0-