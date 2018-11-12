В Минске Land Rover въехал в трамвай

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью 11 ноября внедорожник врезался в трамвай, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла в районе пересечения переулка Козлова и улицы Долгобродской. "Около 00.25 19-летний водитель автомобиля Land Rover двигался по переулку в направлении улицы Долгобродской. При проезде перекрестка он не уступил дорогу трамваю, который ехал по улице Козлова в сторону Уральской. В результате чего и произошло ДТП", - проинформировали в ГАИ.

Пострадавших в аварии нет. ГАИ напоминает о необходимости соблюдения правил проезда перекрестков.-0-

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