6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка наехала на бордюр и осветительный столб. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА

Инцидент произошел утром 5 апреля на улице Орловской. "48-летний водитель "Хонды" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на бордюрный камень, а затем - на осветительный столб", - рассказала Ольга Чемоданова.

Водитель доставлен в больницу для осмотра.-0-