В Минске легковушка сбила девушку

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На нерегулируемом пешеходном переходе в Минске девушка попала под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, инцидент произошел сегодня примерно в 17.50. Водитель автомобиля "Фольксваген" ехал по ул. Никифорова со стороны ул. Стариновской в направлении ул. Руссиянова. Вблизи дома №49 он наехал на 24-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии девушка получила травмы и была доставлена в больницу.

Сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД столицы по факту произошедшего проводят проверку.

Госавтоинспекция напоминает: при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу.

Пешеходам до выхода на проезжую часть нужно убедиться, что все транспортные средства остановились и их пропускают.-0-