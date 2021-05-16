В Минске легковушка сбила на переходе 14-летнюю девочку на электросамокате

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске "Хендэ" сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку на электросамокате, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел сегодня примерно в 10.10. "Водитель автомобиля "Хендэ" двигался по пр.Пушкина со стороны ул.Ольшевского. При повороте направо на ул.Матусевича совершил наезд на 14-летнюю девочку. Подросток на электросамокате пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", - рассказали подробности в Госавтоинспекции.
Девочка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для осмотра.
По факту ДТП проводится проверка.-0-