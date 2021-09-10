10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила подростка на электросамокате, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 18.09 водитель "Фольксвагена", женщина 1983 года рождения, двигалась по ул.Наполеона Орды со стороны пр.Дзержинского в направлении ул.Яна Чечота. Вблизи дома №1 она наехала на подростка 2005 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате.

"Парня доставили в учреждение здравоохранения для осмотра. Проводится проверка", - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: подъезжая к нерегулируемому переходу, водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. А тем, в свою очередь, до выхода на проезжую часть нужно убедиться, что все транспортные средства остановились.-0-