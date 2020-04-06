В Минске легковушка сбила велосипедиста

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль Opel сбил велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктории Царук, водитель автомобиля Opel ехал по ул.Володько со стороны ул.Воронянского в направлении Южной магистрали. При повороте на прилегающую территорию он не уступил дорогу велосипедисту и сбил его. Велосипедист с ушибами доставлен в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно п.58 Правил дорожного движения при съезде с проезжей части водитель обязан уступить дорогу пешеходам, всадникам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.-0-