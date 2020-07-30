В Минске легковушка сбила выбежавшего на проезжую часть ребенка

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль сбил выбежавшего на проезжую часть ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель 1986 года рождения на автомобиле Skoda двигался по улице Кедышко со стороны улицы Толбухина в направлении улицы Натуралистов и совершил наезд на ребенка, выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованных автомашин справа по ходу движения автомобиля.

Ребенок 2010 года рождения доставлен в медицинское учреждение.-0-