В Минске легковушка сбила вышедшую из трамвая женщину

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП на улице Долгобродской, из-за которого сегодня останавливалось трамвайное движение в Минске, пострадала женщина, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около 16.45. Водитель автомобиля "Пежо" ехал со стороны улицы Ботанической в направлении переулка Козлова и не остановился перед остановочным пунктом трамвая "Переулок Козлова". "В результате он наехал на женщину, которая выходила из общественного транспорта. Последняя с травмами была доставлена в медицинское учреждение", - рассказали в ГАИ.

Проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает всем участникам дорожного движения: нужно неукоснительно соблюдать ПДД.-0-