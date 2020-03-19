В Минске легковушка сбила женщину на переходе

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил пешехода, женщина в больнице. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

По предварительной информации, водитель "Рено" ехал по ул. Космонавтов в направлении ул. Есенина. Возле дома №3 на нерегулируемом пешеходном переходе машина сбила 52-летнюю женщину. Она госпитализирована.

На месте работают сотрудники ОГАИ Московского РУВД, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску.-0-