В Минске легковушка влетела в столб - пострадала пассажирка

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в столб, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктории Царук, автомобиль "Форд" ехал по ул.Кижеватова со стороны ул.Корженевского в направлении МКАД. В районе дома №86 по ул.Кижеватова водитель не справился с управлением и наехал на осветительную мачту. В результате ДТП пассажирка автомобиля "Форд" получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в медучреждение.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП. В ГАИ также обращают внимание, что с ухудшением погодных условий в утреннее и ночное время на дорожном полотне образуется наледь. Водителям рекомендуется избегать резких маневров и торможений, увеличивать дистанцию и боковой интервал, снижать скорость и исключить все факторы, которые могут отвлекать от управления транспортным средством.-0-