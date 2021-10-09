В Минске легковушка врезалась в грузовик: пострадала 10-летняя девочка

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП на ул.Селицкого в Минске пострадала 10-летняя девочка, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 12.40 44-летняя женщина на автомобиле "Фольксваген" при выезде со второстепенной дороги при повороте налево не уступила дорогу и врезалась в грузовик Isuzu, который двигался по ул.Селицкого в направлении ул.Ротмистрова. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. 10-летняя девочка, находившаяся в "Фольксвагене", доставлена в медицинское учреждение для обследования.
По факту произошедшего проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает: на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу автомобилям, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.-0-