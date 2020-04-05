В Минске легковушка врезалась в столб на пр.Победителей

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль врезался в столб на пр.Победителей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Ford ехал по пр.Победителей со стороны ул.Немиги в направлении стелы "Минск - город-герой". По словам очевидцев, он превышал скорость. Проехав перекресток пр.Победителей с ул.Мельникайте, он не справился с управлением, врезался в осветительную мачту, а затем выехал за пределы проезжей части.

"Водитель госпитализирован. Результаты медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения будут готовы чуть позже. В автомобиле также находился 28-летний пассажир, который не пострадал и был доставлен домой после ДТП", - отметили в УГАИ ГУВД.

На месте происшествия побывали сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета и специалист управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску. Проводится проверка.-0-