В Минске легковушка врезалась в светофор и столкнулась с двумя машинами

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Кальварийской Volkswagen Polo врезался в светофор, а затем столкнулся с двумя машинами, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением. "От удара в светофор автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с Toyota и Volvo", - рассказали в Госавтоинспекции.

Volvo в результате столкновения отбросило на осветительную мачту. Пострадавших трое, они в больнице. Проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Движение по улице Кальварийской в направлении проспекта Пушкина затруднено. ГАИ просит учитывать эту информацию.

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности. Еще до начала движения стоит проверить исправность световых приборов и стеклоочистителей. Необходимо выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. "Выполнение таких маневров, как обгон, перестроение, а также торможение, следует проводить плавно, так как при любом резком движении руля возможен мгновенный занос автомобиля", - напомнили в Госавтоинспекции.

Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части. Дорогу надо пересекать в строго обозначенных местах - на пешеходных переходах. "Смотрите по сторонам, не делайте резких движений, будьте предсказуемы. В ненастную погоду необходимо быть заметным на дороге: обозначьте себя и своих близких световозвращающими элементами", - призывают в ГАИ. Экипажи Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. При возникновении нештатной ситуации можно обратиться к ближайшему наряду или в подразделение ОВД, а также позвонить по телефону 102.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома