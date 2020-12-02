2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске лицеист повредил камнем служебный транспорт, возбуждено уголовное дело. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел днем 29 ноября во время несанкционированного мероприятия в Минске. "Автомобиль Департамента охраны МВД подъехал к перекрестку, когда компания подростков переходила дорогу по улице Руссиянова. Внезапно со стороны несовершеннолетних пешеходов в служебный Chevrolet полетели камни, один из них попал в заднюю дверь. Метателем оказался 16-летний житель столицы, который попытался скрыться. В итоге его задержал наряд ГАИ", - рассказали в МВД.

В отношении парня следователи возбудили уголовное дело за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Фигурант учится в профессиональном лицее и уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.-0-